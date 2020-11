26.11.2020 h 14:24 commenti

Tragico il bilancio del covid a Prato: sono undici i decessi segnalati dalla Regione

Giornata pesante anche in Toscana con un totale di 72 vittime. Migliora invece la situazione negli ospedali dove calano i pazienti ricoverati, compresi quelli delle terapie intensive

Giornata nera per Prato sul fronte dell'epidemia di covid, non tanto per i nuovi casi, che sono 100, il numero più basso da molti giorni, ma per i decessi: il bollettino della Regione segnala infatti ben 12 morti in provincia, anche se in un caso si tratta di un falso positivo. Le vittime pratesi di oggi, secondo quanto comunicato dall'Asl Toscana centro, sono uomo di 80 anni e uno di 81 anni deceduti al Santo Stefano, un altro uomo di 87 deceduto alle cure intermedie e uno di 78 per il quale non è specificato il luogo del decesso. Ci sono poi una donna di 74 e una di 61 decedute a casa, una donna 85 anni morta alle cure intermedie e una di 88 deceduta nella rsa Villa Speranza. Ci sono infine altre tre donne morta al Santo Stefano, rispettivamente di 69, 89 e 90 anni. Il dodicesimo decesso segnalato da Asl e Regione riguarda una donna di 93 anni (e non un uomo come comunicato inizialmente) morta nella rsa Mengoni di Vaiano. In realtà, come appurato direttamente alla struttura, la signora aveva avuto un tampone falso positivo che era stato ripetuto. Purtroppo il risultato del secondo esame (negativo) è arrivato successivamente alla comunicazione all'Asl del decesso, che così è stato erroneamente considerato come per covid. Il numero delle vitttime, quindi, scende a 11.

I 12 morti pratesi fanno parte dei 72 totali registrati in tutta la Toscana con un'età media di 82,7 anni. Anche qui si tratta di un numero mai raggiunto finora, anche se nel bollettino si specifica che alcuni dei decessi comunicati agli uffici della Regione nelle ultime 24 ore si riferiscono a morti avvenute nelle settimane scorse. Senza però fornire ulteriori dati.

Tornano invece sopra quota mille, dopo tre giorni, i nuovi casi a livello regionale: per la precisione sono 1.351 i positivi in più. I tamponi eseguiti sono stati 16.999 di cui il 7,9% positivo. Sono, invece, 7.144 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 18,9% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 2.623 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi.

I guariti crescono del 5,2% (2.424 persone) e raggiungono quota 48.742 (49,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi quindi 48.135, ancora in calo (-2,3% rispetto a ieri). Così come calano i ricoverati che sono 1.993 (47 in meno rispetto a ieri), di cui 281 in terapia intensiva (5 in meno). Anche a Prato calano i pazienti in ospedale che sono 7 meno nel reparto covid (oggi 135 con 13 posti liberi), mentre crescono di uno in terapia intensiva: 28 ricoverati con quattro letti liberi.