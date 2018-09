20.09.2018 h 12:21 commenti

Tragica caduta per un cicloamatore: l'uomo è morto mentre stava scendendo da Montepiano

Inutili i soccorsi del 118. Carabinieri e polizia municipale hanno chiuso la strada. L'uomo era insieme ad un gruppo di amici che hanno dato subito l'allarme

Un cicloamatore pratese di 61 anni, Alessandro Lombardi, è morto tragicamente stamani, 20 settembre, mentre stava scendendo da Montepiano sulla sr325. L'incidente è accaduto circa due km prima del paese scendendo da La Storaia, verso le 11.10.

Secondo quanto appreso l'uomo era insieme ad un gruppo di altri ciclisti quando ha perso il controllo della sua bici ed è caduto rovinosamente a terra, picchiando la testa contro il cordolo della strada. L'urto è stato molto violento e purtroppo, nonostante l'immediata richiesta di aiuto, non c'è stato niente da fare per l'uomo. I soccorritori del 118, che ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa con medico, hanno provato a rianimarlo per circa mezzora, mentre polizia municipale e carabinieri chiudevano la strada in entrambi i sensi di marcia. Alla fine, però, si sono dovuti arrendere e Lombardi è morto. Sembra che l'uomo stesse bevendo da una borraccia, a qualche metro di distanza dagli amici, quando è caduto, forse a causa del forte vento che in quel momento stava soffiando in zona. Sono stati proprio gli altri ciclisti, non vedendolo più arrivare, a tornare indietro facendo così la tragica scoperta. La salma è stata rimossa dai servizi funebri della Misericordia.