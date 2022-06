03.06.2022 h 10:37 commenti

Tragica caduta dal quinto piano: muore giovane professionista

E' successo questa notte nella zona dell'ex Misericordia e Dolce. La vittima era da solo in un appartamento in ristrutturazione. I carabinieri hanno al momento escluso il coinvolgimento di altre persone

Tragedia questa notte, 3 giugno, nella zona dell'ex Misericordia e Dolce. Un giovane professionista di 36 anni è morto dopo aver fatto un volo dal quinto piano di un palazzo ed essere finito sulla strada. Inutile, purtroppo, l'intervento dei soccorritori del 118: per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno subito iniziato le indagini per ricostruire l'accaduto.

E' successo poco prima dell'1 e al momento l'uinica cosa che viene esclusa dagli inquirenti è il coinvolgimento di altre persone. Secondo quanto appurato, il 36enne si trovava da solo all'interno dell'appartamento, che in questo momento è in ristrutturazione. Da qui è caduto, ancora non è chiaro se dal terrazzo o da una finestra. Le ipotesi sono quindi quella di una disgrazia o di un gesto volontario, anche se non è stato trovato nessun biglietto all'interno della casa. Il pm ha disposto l'autopsia e anche l'esame tossicologico, per verificare l'eventuale assunzione di sostanze da parte del giovane che era sposato e aveva una figlia in tenera età.