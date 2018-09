27.09.2018 h 11:44 commenti

Tragedia via Picasso, patteggia l'anziana che innescò la carambola mortale

Un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa) la condanna per l'80enne che provocò la morte di una giovane parrucchiera e il ferimento di altre quattro donne

Giocò un ruolo anche la forte componente di tragica fatalità della dinamica dell'incidente che il 30 aprile 2017 costò la vita a Lisa Baldini, la donna di 32 anni che stava camminando sul marciapiede, in via Picasso a Mezzana, quando fu schiacciata da una macchina spinta da un'altra auto che non si era fermata ad uno stop.

La vicenda giudiziaria si è chiusa oggi, giovedì 27 settembre, con il patteggiamento a un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa) dell'anziana che, non rispettando lo stop, provocò l'incidente mortale. La donna, 80 anni, difesa dall'avvocato Stefano Belli, era accusata di omicidio stradale e di lesioni personali. Nel tragico scontro rimase ferita la madre della vittima mentre la sorella, che camminava qualche passo indietro, rimase miracolosamente illesa. Il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli ha acconsentito al patteggiamento, anche in considerazione del danno in parte già risarcito dall'assicurazione, e il giudice delle udienze preliminari Francesca Scarlatti ha emesso la sentenza.

Fu la polizia municipale a ricostruire l'incidente. L'Opel Agila condotta dall'anziana bucò lo stop tra via Picasso, strada che stava percorrendo, e via Viottolo di Mezzana dove, in quel preciso istante, stava transitando l'Audi Q3 guidata da una cinese. Un urto così violento da spingere l'Audi sul marciapiede, nel punto esatto in cui si trovava la vittima. Nell'incidente rimasero ferite anche le occupanti dell'auto urtata, tre donne.

L'ottantenne e la vittima si conoscevano, abitando entrambe a Mezzana. Un particolare che creò ulteriore commozione.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus