20.04.2023 h 17:51 commenti

Tragedia via Ciulli, la Corte d'Appello mette la parola fine e assolve l'ingegner Frasconi

Il reato era già prescritto ma i giudici hanno voluto ugualmente entrare nel merito riconoscendo l'innocenza dell'ex dirigente del Comune, assistito dall'avvocato Olivia Nati, e condannato in primo grado. Assolto anche il direttore dei lavori del sottopasso

nadia tarantino

Se qualcuno in Comune doveva essere chiamato a rispondere della morte delle tre donne cinesi nel sottopasso allagato di via Ciulli, quello non era Lorenzo Frasconi. Lo hanno detto oggi, giovedì 20 aprile, i giudici della Corte d'Appello di Firenze che, a distanza di quasi 13 anni dalla tragedia, hanno assolto con formula piena l'allora dirigente del servizio Mobilità del Comune di Prato. “Assolto per non aver commesso il fatto”: la sentenza, che cancella quella a 2 anni inflitta in primo grado, è stata letta alle 16 in punto. In aula anche Frasconi: “Finalmente è stato appurato che se ci sono state delle responsabilità, io con quelle responsabilità non c'entravo niente”.Fine di un incubo lunghissimo, di un macigno che l'ex dirigente comunale si è portato addosso per tutti questi anni. E come lui, Stefano Caldini, direttore dei lavori del sottopasso, condannato dal tribunale di Prato a 1 anno e 8 mesi e oggi riconosciuto innocente.“Ho sempre creduto e ho lottato per affermare la mia tesi – il commento di Olivia Nati, avvocato di Frasconi – fin dall'inizio la colpa è stata attribuita al dirigente alla Mobilità senza verificare che le competenze sulle quali è stata costruita l'accusa fossero proprio in capo a lui”.In questa sentenza di assoluzione non c'è solo il riconoscimento di una tesi espressa dal primissimo giorno: i giudici della Corte d'Appello, pur di fronte ad una prescrizione intervenuta, conclamata, pacifica, indiscutibile, hanno voluto entrare nel merito della questione. “Il collegio – ha spiegato l'avvocato Nati – ha ritenuto di dover approfondire l'aspetto delle competenze su cui, evidentemente, aveva rilevato incongruenze”.L'assoluzione mette la parola fine a qualsiasi tipo di rivendicazione nei confronti di Frasconi che, dunque, non potrà essere citato per eventuali risarcimenti ai familiari delle vittime. Una questione non proprio secondaria nella battaglia portata avanti dalla difesa: “Ho sempre saputo, detto, ripetuto e spiegato in ogni sede, anche con prove documentali, che il mio assistito non doveva stare tra gli indagati, figuriamoci tra gli imputati – ancora Olivia Nati – è una sentenza che mi dà grande soddisfazione. Giustizia è stata fatta”.Frasconi ha sempre avuto fiducia e non ha mai mollato la presa e oggi il suo primo pensiero è andato proprio all'impegno e alla passione del difensore.Le tre donne – due sorelle e la figlia di una – morirono annegate nel sottopasso ferroviario riempito completamente di acqua, quella dell'esondazione del torrente Vella. Era la notte del 5 ottobre 2010. La pioggia incessante e copiosa – 100 millimetri in appena due ore e tre quarti – gonfiò il torrente che alla fine straripò. L'auto con a bordo le tre cinesi dirette al lavoro, rimase intrappolata.Sul registro degli indagati finirono in quattordici, sul banco degli imputati in 4: condannati Frasconi e Caldini; assolti Sandro Gensini, all'epoca direttore generale di Asm, la partecipata a cui il Comune aveva affidato il sottopasso, e Paolo Berti, dirigente dell'ufficio Potenziamento e sviluppo delle Ferrovie dello Stato che si occupò del progetto di massima per la costruzione dell'infrastruttura. Oggi le assoluzioni diventano quattro.