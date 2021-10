11.10.2021 h 08:46 commenti

Tragedia sulle strade del Mugello, muore motociclista pratese di 63 anni

L'incidente è avvenuto nel comune di Barberino e ha coinvolto anche tre auto. Purtroppo non c'è stato niente da fare per il centauro, nonostante gli sforzi dei soccorritori

Un motociclista pratese di 63 anni, Andrea Colotto, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto nella giornata di ieri, domenica 10 ottobre, sulla sp 8 delle Croci, all'altezza della località Cornocchio, nel comune di Barberino. L'uomo era a bordo di una moto Yamaha. Nella carambola, avvenuta poco prima di mezzogiorno e mezzo, sono state coinvolte anche altre tre auto con il conducente di una di loro, un uomo di 34 anni, che è rimasto ferito ed è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale di Borgo San Lorenzo. Purtroppo non c'è stato niente da fare per il centauro pratese, nonostante i disperati tentativi di rianimazione praticati dai soccorritori. Il 118 aveva anche fatto alzare in volo l'elicottero Pegaso, ma purtroppo tutto è stato inutile. Adesso saranno i carabinieri, intervenuti per i rilievi, a ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.

