Tragedia sul lavoro questa mattina, 22 giugno, in via Goito, traversa che unisce via Pistoiese a via Filzi. Un operaio albanese di 56 anni è morto precipitando dal tetto del capannone della ditta QY, officina meccanica gestita da cittadini cinesi, dove stava compiendo alcuni lavoro per conto di una ditta edile. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era salito sul tetto quando, all'improvviso, ha ceduto il lucernario, facendolo precipitare a terra.Purtroppo il volo da un'altezza di oltre 7 metri non ha lasciato scampo all'uomo, nonostante i disperati tentativi di rianimarlo fatti dai soccorritori della Pubblica Assistenza, inviati dal 118. Il 56enne, che abitava a Firenze, ha riportato la frattura della base cranica ed è morto praticamente sul colpo. Quando è successa la tragedia, ci sarebbero stati sul tetto anche due colleghi dell'uomo, impegnati a sostituire la vecchia copertura.Sul posto anche la polizia e i tecnici dell'Asl, che dovranno ora accertare la dinamica e, soprattutto, verificare se erano state rispettate le misure di sicurezza. La polizia municipale ha chiuso al traffico la strada mentre i vigili del fuoco hanno portato un'autoscala in modo da poter effettuare il sopralluogo in sicurezza sul tetto del capannone che è di proprietà italiana.E' stato utilizzato anche un drone per registrare delle immagini dall'alto. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Lorenzo Boscagli, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l'autopsia. Secondo quanto è emerso, l'uomo era titolare di partita Iva e stava operando come subappaltatore. Non sarebbe stata adottata alcuna misura di sicurezza.Il 56enne viveva e lavorava in Italia da moltissimi anni, ma la sua famiglia è in Albania. Il recupero della salma è stato effettuato dai servizi funebri della Pubblica Assistenza L'Avvenire di Prato.