Tragedia sul lavoro, la procura chiede di processare cinque persone per la morte di Sabri

Il 9 febbraio a Pistoia l'udienza preliminare a due anni dal tragico infortunio sul lavoro in una ditta di Montale. La madre del 21enne accusa: "Mio figlio era apprendista e non doveva stare da solo intorno a quel macchinario"

A due anni esatti dalla tragedia costata la vita sul lavoro al 21enne Sabri Jaballah, morto in un'azienda tessile di Montale, la vicenda approderà nelle aule di giustizia. Il 9 febbraio il Tribunale di Pistoia ha infatti fissato l'udienza preliminare per la morte del giovane operaio di Prato che la mattina del 2 febbraio 2021 fu stritolato da un macchinario mentre lavorava nella ditta Millefili di Montale.

La procura ha chiesto il processo per l'amministratore delegato dell'azienda, il responsabile per la sicurezza e la protezione nei luoghi di lavoro, il caporeparto, il direttore dello stabilimento e la stessa Spa attraverso il suo legale rappresentante.

Oltre 18 mesi di indagini, concluse a settembre e racchiuse in 8 mila pagine, ma soprattutto quasi due anni di un dolore insanabile per la famiglia del giovane operaio uscito di casa la mattina e mai più ritornato. Famiglia, che secondo il modello tunisino si compone oltre che dei fratelli e dei genitori, anche dello zio materno che vive nello stesso appartamento, e della famiglia dello zio paterno che abita a pochi metri di distanza, ma che di fatto è parte del nucleo."Abbiamo rispettato la legge - spiega la madre- e fino a quando le indagini erano in corso non abbiamo parlato, ma ora chiediamo giustizia. Sabri era un apprendista e a quella macchina non avrebbe dovuto lavorare, ma soprattutto l'azienda non ci ha mai contattato. Il giorno della disgrazia alla porta di casa hanno suonato due dipendenti, che non conoscevo, per dirmi che mio figlio era stato schiacciato da un macchinario. Da quel giorno non dormo più e i miei figli continuano a piangere perchè sentono la mancanza del fratello maggiore".Per il funerale i dipendenti avevano fatto una colletta, Sabri è seppellito nel paese natale in Tunisia, ma la famiglia ha rifiutato i soldi "Dovevano utilizzarli per la messa in sicurezza dei macchinari" è stata la risposta dello zio materno.Mohamed, il padre di Sabri, non ha neppure la forza di parlare per ricordare quei giorni terribili, la voce si incrina e le lacrime scendono come quel 2 febbraio. Del resto nel piccolo appartamento tutto ricorda il figlio: i quadri con le foto appese ovunque, la stanza dove dormiva con i fratelli che continuano a scrivergli lettere per colmare un vuoto che dura da 23 mesi. "Quando mi hanno dato la notizia, in quel modo terribile - continua la madre - sulle scale c'era mio figlio più piccolo che ha cominciato a urlare e piangere. Dolore che si aggiunge al dolore, non sapevo neppure come spiegarglielo".Una famiglia compatta nel dolore e nella ricerca della giustizia: "Non è ammissibile che un ragazzo di 21 anni muoia in quel modo orrendo mente era a lavorare - spiegazio paterno - queste cose non devono più succedere: va garantita la sicurezza dei dipendenti e rispettata la mansione di ciascuno. Sabri puliva una macchina da solo: non era suo compito e comunque avrebbe dovuto avere vicino un tutor".In attesa del 9 febbraio, l'avvocato, dello studio legale associato Previti Giovanelli di Pistoia, sta conducendo la trattativa con l'azienda per arrivare a quantificare il risarcimento, se non si arriverà ad un accordo la famiglia Jaballah si costituirà parte civile: "Spero che i genitori di Sabri non debbano partecipare al processo, sarebbe un'ulteriore tappa dolorosa dove ripercorrere quei momenti terribili. Dalle indagini emergono gravissime responsabilità e omissioni, tali da aver indotto la procura a coinvolgere sin d’ora anche la società, quale responsabile amministrativo. Ci aspettiamo dall'azienda che comprenda la situazione vissuta dai familiari e che si arrivi a mettere un punto alla vicenda evitando la costituzione in giudizio, eventualità che renderebbe ancora più vivo il dolore della famiglia".