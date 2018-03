21.03.2018 h 18:51 commenti

Tragedia sfiorata in pieno centro: crolla cornicione in via del Serraglio

Coinvolta una porzione di almeno 6-8 metri di un palazzo all'angolo con via Cavallotti. Per fortuna nessun pedone è stato coinvolto. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale che ha transennato l'area

Tragedia sfiorata, nel pomeriggio di oggi 21 marzo, per il crollo di un'ampia porzione di cornicione con i detriti che sono caduti sul marciapiede in via del Serraglio, all'incrocio con via Cavallotti. Per fortuna nessun pedone è stato coinvolto. Il crollo è avvenuto intorno alle 17 e ha interessato circa 6-8 metri di cornicione e gronda del palazzo che ospita anche un negozio. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'edificio, mentre la polizia municipale ha transennato l'area interessata dal crollo. Via Cavallotti è stata chiusa per consentire l'intervento dell'autoscala dei pompieri.