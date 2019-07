27.07.2019 h 18:07 commenti

Tragedia nelle acque di Marina di Vecchiano, muore trentasettenne residente a Vaiano

L'uomo ha accusato un malore mentre faceva il bagno. E' stato rianimato per 45 minuti, ma inutilmente. Sul posto anche Pegaso e personale del 118. La prima a prestare soccorso una studentessa di medicina

Tragedia in mare questo pomeriggio 27 luglio a Marina di Vecchiano, un malore ha stroncato Ioan Sofia, trentasettenne residente a Vaiano, nella zona di Schignano.

L'uomo è stato immediatamente soccorso dai bagnini dell'Oasi Zero, la struttura dove si trovava, e da una studentessa di medicina che era sulla spiaggia. Sono poi intervenuti i volontari del 118 della Pubblica Assistenza di Migliarino e l'elisoccorso Pegaso che si è alzato in volo da Massa.

L'uomo è stato sottoposto a massaggio cardiaco: un tentativo di 45 minuti che però non è servito a niente.Inutile anche il defibrillatore e i farmaci somministrati.

Sul posto anche la Capitaneria di Porto, la Municipale, i vigili del fuoco e i carabinieri di Migliarino

"Non conoscevo personalmente la vittima - le parole del sindaco di Vaiano Primo Bosi - da poco tempo si era trasferito con la famiglia a vivere a Schignano. Proveniva dalla provincia di Siena. Esprimo le condoglianze di tutta l'amministrazione comunale alla famiglia di questo nostro sfortunato cittadino".



