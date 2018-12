Il 55enne, secondo una prima ricostruzione, si è impigliato nel macchinario con il giaccone. A quel punto non è più riuscito a fermare il tornio che lo ha "catturato" trascinandolo e sbattendolo contro altri macchinari. Terribile la scena che si è presentata agli occhi del figlio, che ha avuto un malore ed è stato soccorso anche lui dal 118.

Il figlio ha raccontato che il padre dopo cena si è recato in azienda e da quel momento nessuno lo ha più visto fino alla tragica scoperta fatta dal giovane. Una volta autorizzati dal magistrato di turno, gli addetti della ditta Iris hanno rimosso la salma.

"Non è giusto morire di lavoro - commenta il sindaco di Cantagallo-. Anche stavolta dobbiamo ripeterlo con dolore. Con tutta l’amministrazione comunale ci stringiamo alla famiglia del lavoratore che ha perso la vita, così drammaticamente, in una fabbrica a Usella. Gli incidenti sul lavoro sono ancora una vergogna sociale nel 2018 e costituiscono un paradosso ingiustificato. Questa disgrazia colpisce un territorio in cui l’attenzione per la sicurezza dei lavoratori è sempre stata alta, sia da parte delle istituzioni che delle imprese. La stessa azienda dove è avvenuta la tragedia è stata oggetto di ripetuti controlli - proprio per il tipo di lavoro che svolge - da parte di tutte le autorità preposte. Siamo sicuri che le indagini in corso sapranno ricostruire l’accaduto ed accertare eventuali responsabilità".Anchevicepresidente della commissione regionale economia e sviluppo ha commentato la tragedia: "Quando la morte arriva in un modo così tragico e violento, quando essa coglie un uomo mentre era al lavoro, quando tutto succede nel comune che hai amministrato per anni, le parole e i ragionamenti faticano ad emergere. Prevale lo smarrimento, il dolore per la perdita di una vita e soprattutto la rabbia per una tragedia che, come altre, forse si poteva evitare.Anche la stessa azienda di Usella, come riferito dal sindaco, è stata più volte sottoposta a controlli. Il presidente Rossi, recentemente, ha dichiarato di voler andare oltre il progetto, lanciando l’idea di una vera e propria legge regionale, proposta sulla quale concordo. Nel caso della tragica morte sul lavoro di Usella saranno le indagini ad accertare dinamiche ed eventuali responsabilità. Intanto, credo che tutti, dalle istituzioni agli imprenditori, ai sindacati, debbano cercare di non abbassare la guardia e fare la propria parte per far vincere una cultura della prevenzione".Di stillicidio inaccettabile parlasegretario della Filctem-Cgil: "Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente mortale di stanotte ma, da quanto si legge, se ne stanno definendo i contorni. La vittima non aveva titolo per lavorare lì, ma sembra ne fosse il gestore di fatto. È andato a lavorare di notte, ma lo ha fatto da solo. E se il suo giaccone è rimasto impigliato, probabilmente non indossava l’abbigliamento adatto. Un mix di violazione delle norme che è diventato letale e si è portato via un’altra vita. Ci auguriamo che l’indagine possa far chiarezza sull’accaduto, ma purtroppo sarà sempre troppo tardi. E, visto che la vittima non era né dipendente ne titolare dell’azienda, ci aspettiamo -conclude Brezzo- una attenta verifica sui contratti di lavoro dei dipendenti”.