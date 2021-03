13.03.2021 h 08:53 commenti

Tragedia nella notte a Vaiano, donna muore nell'incendio del suo letto

E' successo nella notte di sabato. Inutili i tentativi dei familiari di spegnere il rogo. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. A provocare l'incendio potrebbe essere stata una imprudenza. Il magistrato di turno ha disposto una serie di accertamenti

Tragedia la notte di sabato 13 marzo in un'abitazione in via Vitali a Vaiano. Una donna di 67 anni è morta nell'incendio del proprio letto. L'allarme è stato dato intorno alle 1.30 dai familiari ma quando i soccorritori sono arrivati non c'era già più niente da fare. Secondo una prima ricostruzione, a causare il rogo sarebbe stata una 'imprudenza'. La donna, che aveva problemi di salute, era attaccata all'ossigeno e questo ha provocato una combustione che non le ha lasciato scampo. I familiari, che abitano nell'appartamento accanto a quello della vittima, si sono resi conto di quello che stava accadendo e hanno immediatamente chiesto aiuto dopo aver tentato di spegnere l'incendio e salvare la donna. Sul posto sono intervenute le ambulanze inviate dal 118 e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme evitando che si propagassero ulteriormente. Dopo i primi accertamenti, il magistrato di turno ha dato il via libera per la rimozione della salma. Le indagini, utili a ricostruire esattamente la dinamica dei fatti e individuare con certezza la causa dell'incendio, saranno condotte dai vigili del fuoco e dai carabinieri rimasti a lungo sul posto. Nella primissima mattina, in via Vitali è arrivato il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, per sincerarsi di quanto accaduto.



Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus