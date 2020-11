14.11.2020 h 11:24 commenti

Tragedia nel cuore della notte a San Paolo: 49enne vola giù dal tetto e muore

E' successo in via Rossini. Il 118 ha subito inviato un'ambulanza ma i sanitari non hanno potuto fare niente per salvare l'uomo. Intervenuta anche la polizia: dagli accertamenti sembra essere stato un suicidio

Tragedia nel cuore della notte a San Paolo dove un uomo di 49 anni si è gettato dal tetto di una palazzina di via Rossini, morendo praticamente sul colpo. La vittima è un italiano e il terribile volo non gli ha lasciato scampo. Il 118, dopo l'allarme lanciato poco dopo le 3.30, ha subito inviato un'ambulanza ma purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare la morte del 49enne. Sul posto è intervenuta anche la polizia con le pattuglie delle Volanti. Gli agenti hanno informato il magistrato di turno e fatto alcuni accertamenti che hanno subito escluso ogni altra ipotesi diversa dal gesto volontario. Il pm di turno ha quindi disposto la salma libera.

