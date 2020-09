28.09.2020 h 18:18 commenti

Tragedia in via Traversa del Crocifisso: giovane ciclista travolto e ucciso da un'auto guidata da un ubriaco

Il terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio. Il 118 ha inviato anche l'elisoccorso Pegaso ma per la vittima non c'è stato niente da fare. Il conducente della vettura aveva un tasso alcolemico oltre quattro volte sopra il limite



Tragico investimento in via Traversa del Crocifisso, all'altezza dell'ingresso delle Cascine di Tavola. Un ragazzo cinese, ancora da identificare, è morto, travolto da una Mercedes condotta da un suo connazionale che poi è risultato essere ubriaco. Il giovane era in sella ad una bicicletta. E' successo intorno alle 17 di oggi, 28 settembre.Immediato l'allarme al 118 che ha subito inviato sul posto un'ambulanza con il medico e ha fatto intervenire anche l'elisoccorso Pegaso. Purtroppo per il ragazzo non c'è stato niente da fare e i soccorritori si sono dovuti arrendere dopo aver tentato ogni manovra rianimatoria.

La polizia municipale, intervenuta insieme ai carabinieri, ha chiuso la strada in entrambe le direzioni, per consentire i soccorsi e poi per effettuare i rilievi di legge, che serviranno a ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità. L'impatto, violentissimo, è stato frontale, sulla parte destra dell'auto. In seguito all'urto, il ciclista ha prima sbattuto contro il parabrezza dell'auto per poi essere sbalzato a qualche metro di distanza.

Secondo i primi accertamenti la Mercedes avrebbe invaso la corsia opposta dove ha travolto il ciclista e si è fermata solo dopo 45 metri. Il conducente dell'auto, un 39enne, aveva un tasso alcolemico più di quattro volte superiore al limite massimo di legge. Per questo motivo la polizia municipale è in contatto con la procura per valutare l'arresto in flagranza di reato per omicidio stradale.