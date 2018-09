16.09.2018 h 18:30 commenti

Tragedia in via Sant'Antonio, uomo muore in casa di una prostituta

Secondo il medico legale si tratta di cause naturali dovute a un malore. L'uomo non è ancora stato identificato perché non aveva con se documenti

Tragedia nel pomeriggio di oggi, 16 settembre, in via Sant'antonio. Poco prima delle ore 16 un uomo di circa 65 anni è morto mentre si trovava nell'abitazione di una prostituta cinese. E'stata lei stessa a dare l'allarme è a chiedere aiuto. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce d'oro ma per l'uomo non c'è stato niente da fare. Sono sopraggiunti anche le volanti della polizia e il medico legale. Secondo un esame esterno del corpo sembra certo che il 65enne sia deceduto per cause naturali dovute a un malore. Il problema ora e'identificarlo perché non aveva con se alcun documento da cui è possibile risalire alla sua identità. La prostituta ha dichiarato di non conoscere il suo nome perche questa è la seconda volta che lo frequentava. Sa per certo solo che era italiano. La salma è stata quindi portata a medicina legale. Domani la polizia procederà con il rilevamento delle impronte nel tentativo di dare un nome e cognome al morto ma la risposta sarà positiva solo se in precedenza l'uomo è stato fotosegnalato. Altrimenti si dovrà attendere che qualche parente o familiare ne denunci la scomparsa.

