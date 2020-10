21.10.2020 h 09:06 commenti

Tragedia in via Pistoiese: muore 52enne stroncato da un malore

Il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce d'Oro ma per la vittima non c'è stato niente da fare. Intervenuta anche la polizia con la Volante

Tragedia in via Pistoiese dove prima dell'alba di stamani, 21 ottobre, un cinquantenne è stato trovato morto. Si tratta di un cittadino di nazionalità cinese, nato nel 1968, Sul posto, dopo l'allarme, il 118 ha inviato un'ambulanza della Croce d'Oro, ma purtroppo non c'è stato niente da fare e i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. Intervenuta anche la polizia con una Volante per fare gli accertamenti del caso. Non ci sarebbero stati però elementi tali da far pensare ad una causa diversa da quella naturale. Il 52enne è rimasto vittima di un malore che non gli ha lasciato scampo. Il magistrato, informato del fatto, ha quindi disposto la salma libera con la rimozione affidata ai servizi funebri della Misericordia.

