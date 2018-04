09.04.2018 h 09:55 commenti

Tragedia in via Fra Bartolomeo: 43enne trovato morto impiccato

Il corpo dell'uomo era dietro la banca. Sul posto l'ambulanza del 118 e la polizia ma non c'era più niente da fare

Il corpo senza vita di un uomo di 43 anni è stato trovato questa mattina 9 aprile poco dopo le 6 in via Fra Bartolomeo, alle spalle della banca Bnl. Si tratta di una persona di origine siriana, conosciuta come malata psichiatrica. E' stato trovato impiccato ad un albero, all'interno di un parcheggio non custodito. Sul posto la polizia con l'ambulanza del 118. Purtroppo quando sono arrivati i soccorritori non c'era più niente da fare. Dai primi accertamenti fatti dagli agenti delle Volanti sembra trattarsi di un gesto volontario. In ogni caso è stato informato il magistrato di turno.