Tragedia in via Fiorentina: muore dopo la caduta dal terzo piano

La vittima aveva 75 anni. Inutili i tentativi di soccorso da parte della Croce d'Oro. Sul posto anche la polizia

Tragedia in via Fiorentina dove un uomo di 75 anni (e non una donna come comunicato inizialmente da 118 e polizia) è morto dopo essere caduto da una finestra al terzo piano del palazzo dove abitava. E' successo stamani, 24 febbraio, poco prima delle 7.30. Immediato l'allarme dato dai vicini di casa con il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce d'Oro. Purtroppo, però, per l'uomo non c'è stato niente da fare. Intervenuta anche la polizia con le Volanti, che hanno informato il magistrato di turno. Dai primi accertamenti sembra che l'uomo si sia gettato volontariamente dalla finestra che si affaccia sul retro del condominio, finendo su un cortiletto retrostante, dove ci sono anche i garage. Non essendoci elementi tali da far ipotizzare il coinvolgimento di altre persone, il magistrato ha liberato la salma che è stata rimossa dalla croce d'Oro, mentre il funerale sarà organizzato dalla Pubblica Assistenza.

