15.10.2021

Tragedia in via Ferrucci: muore giovane donna dopo lo scontro all'incrocio

La vittima era a bordo di una bicicletta a pedalata assistita. Inutili i disperati tentativi di rianimazione fatti dai soccorritori del 118

Una giovane donna cinese è morta stamani 15 ottobre in un terribile incidente stradale avvenuto, poco dopo le 9, in via Ferrucci, all'incrocio con via Masaccio. La donna era a bordo di una bici a pedalata assistita ed è stata travolta da un'auto, una T-Roc condotta da un giovane italiano. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione fatti dai soccorritori del 118, non c'è stato niente da fare. Il medico ha dovuto dichiarare il decesso della giovane. La prima a prestare soccorso è stata Concetta Titti Manzone, coordinatrice infermieristica 118 Emergenza territoriale Prato (foto seguente), che stava transitando da via Ferrucci diretta proprio alla centrale operativa dove doveva prendere servizio.Sul posto sono subito intervenute le pattuglie della polizia municipale, con il responsabile dell'Ufficio Sinistri. Toccherà a loro ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità. L'incrocio è regolato da semafori e uno dei due mezzi lo avrebbe impegnato senza rispettare il rosso. Secondo i primi accertamenti l'auto procedeva lungo via Ferrucci mentre la vittima proveniva da via Tommaso di Piero per immettersi in via Masaccio. Via Ferrucci è stata chiusa per consentire prima i soccorsi e poi i rilievi, con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona. La circolazione è deviata in via Masaccio. Chiusa anche via Tommaso di Piero. La donna era senza documenti. Sarà identificata anche attraverso il suo telefonino e l'aiuto di un interprete.