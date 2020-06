18.06.2020 h 21:45 commenti

Tragedia in via Ferrucci, giovane uomo si impicca nella sua abitazione

È stato trovato nella prima serata. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto anche le forze dell’ordine

Tragedia nella prima serata di oggi, 18 giugno, in via Ferrucci. Un uomo di quarant'anni si è tolto la vita impiccandosi nella sua abitazione. Sul posto sono sopraggiunte le forze dell’ordine e un’ambulanza della Pubblica assistenza L’avvenire inviata dal 118. I tentativi di soccorso sono stati inutili, l’uomo era già morto. Secondo quanto ricostruito viveva da solo. Dall’esame del contesto e dalla dinamica dei fatti non ci sarebbero dubbi sulla causa del decesso dell’uomo.

Edizioni locali collegate: Prato

