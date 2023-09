06.09.2023 h 08:36 commenti

Tragedia in via dei Fossi, 40enne muore dopo una lite con la moglie

Secondo i primi accertamenti della polizia municipale l'uomo avrebbe cercato di fermare la donna che si stava allontanando in auto ma, dopo aver perso l'equilibrio, sarebbe caduto picchiando la testa sul cordolo del marciapiede

Tragedia in via dei Fossi, un uomo cinese di 40 anni è morto dopo aver picchiato la testa contro il cordolo del marciapiede. Il dramma al culmine di una lite con la moglie sulla quale stanno ora facendo accertamenti gli investigatori della polizia municipale, intervenuti per quello che inizialmente sembrava un incidente stradale.

E' successo ieri sera, 5 settembre, poco dopo le 22.30. Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i soccorritori con un'automedica del 118 e un'ambulanza, ma i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo, morto praticamente sul colpo.

Gli agenti della Municipale hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione degli agenti, la coppia aveva iniziato la lite all'interno del loro appartamento. Poi la donna è uscita in strada, decisa ad allontanarsi da casa con la macchina. A quel punto il dramma: il marito avrebbe provato a fermarla cercando anche di aprire la portiera e attaccandosi ad essa. Sono seguiti momenti concitati e solo l'analisi dei filmati delle telecamere della zona, acquisiti dagli inquirenti, potrà chiarire la dinamica in cui l'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto picchiando la testa sul cordolo del marciapiede. La moglie, una 34enne, era in forte stato di choc ed è stata trasportata al Santo Stefano dopo aver accusato un malore. La salma è a disposizione del magistrato.