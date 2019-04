24.04.2019 h 12:38 commenti

Tragedia in via Boccaccio: 56enne entra in auto e viene stroncato da un malore fulminante

Inutili i soccorsi del 118 dopo l'allarme dato dagli operai di una ditta: l'uomo non è riuscito nemmeno ad avviare il motore

Si è sentito male appena entrato nella sua auto e, purtroppo, non c'è stato niente da fare. E' morto così, alle 8 di stamani 24 aprile, un uomo di 56 anni che abitava in via Boccaccio. Sono stati gli operai di una ditta che si trova nella strada a dare l'allarme: hanno visto l'uomo accasciato sul volante dell'auto, privo di conoscenza. Immediato l'intervento del 118, ma ai sanitari non è restato altro che constatare il decesso dell'uomo, avvenuto per un arresto cardiaco.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, il 56enne era cardiopatico e in passato era stato anche sottoposto ad una delicata operazione chirurgica al cuore. Stamani ha fatto appena in tempo ad entrare in auto e, prima ancora di accendere il motore, si è sentito male. La Municipale ha avvertito il magistrato di turno, che ha liberato la salma mettendola a disposizione dei familiari.