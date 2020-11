17.11.2020 h 10:37 commenti

Tragedia in via Ada Negri: donna muore dopo il volo dalla finestra della sua casa

E' successo stamani poco dopo le 7.30, la vittima aveva 75 anni. Immediati i soccorsi ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Dai primi accertamenti svolti dalla polizia sembra trattarsi di un gesto volontario

Foto d'archivio

Tragedia stamani, 17 novembre, in via Ada Negri dove una donna di 75 anni è morta dopo essere caduta da una finestra del suo appartamento. E' successo poco dopo le 7.30 e i residenti hanno dato subito l'allarme al 118. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto fare niente per la donna, che è morta praticamente sul colpo. E' intervenuta anche la polizia con le Volanti. Gli agenti hanno effettuato un sopralluogo nell'abitazione della donna, che era sola al momento della tragedia. Gli elementi raccolti farebbero pensare ad un gesto volontario da parte dell'anziana, che si sarebbe gettata dalla finestra con l'intenzione di togliersi la vita. Il magistrato di turno è stato informato dell'accaduto e ha liberato subito la salma.

Edizioni locali collegate: Prato

