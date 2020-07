11.07.2020 h 21:39 commenti

Tragedia in Versilia, anziano pratese muore dopo un malore in acqua

È successo nel tardo pomeriggio di oggi a Viareggio. L’uomo si è sentito male davatnti alla moglie. Inutili i tentativi di soccorrere del bagnino, del 118 e dei medici dell’ospedale

Tragedia in Versilia. Nel tardo pomeriggio di oggi, 11 luglio, un pratese di 81 anni è morto dopo essere stato colto da malore mentre era in mare al bagno Zara di Viareggio in compagnia della moglie. Il bagnino lo ha soccorso e portato a riva per effettuare una prima manovra si soccorso a cui poi si è aggiunto il personale sanitario inviato dal 118. L’anziano è stato trasferito all’ospedale della Versilia in codice rosso, dove poco più tardi ne è stato accertato il decesso. Sono in corso le attività investigative a cura della guardia costiera viareggina per accertare le dinamiche dell’evento.

Edizioni locali collegate: Prato

