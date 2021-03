07.03.2021 h 14:24 commenti

Tragedia in Val Bisenzio, ciclista accusa un malore e muore

L'uomo aveva 53 anni e abitava nelle vicinanze del luogo dove si è sentito male. Inutili i tentativi di rianimazione del personale sanitario della Misericordia di Vaiano inviata dal 118

Tragedia questa mattina, 7 marzo, a Carmignanello nel comune di Cantagallo. Poco prima di mezzogiorno, un ciclista di 53 anni, ha accusato un malore a poca distanza dalla propria abitazione mentre percorreva via Guicciardini nei pressi della sr 325. E' finito a terra privo di sensi. Chi ha assistito alla scena ha subito dato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Vaiano con medico a bordo. I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare l’uomo ma inutilmente. Il magistrato di turno ha dato il via libera per la rimozione della salma, affidata ai servizi funebri della Misericordia. Nelle prossime ore valuterà se eseguire l’autopsia. Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale della Val Bisenzio.



