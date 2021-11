Tragedia questa mattina a Migliana nel Comune di Cantagallo. Un uomo di circa 70 anni ha accusato un malore mentre stava raccogliendo le olive nella sua proprietà. L'allarme è scattato alle 10.30 ed è stato il figlio, presente con la madre quando il padre si è sentito male, a chiamare i soccorsi. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elicottero Pegaso che è atterrato al campo sportivo di Migliana dopo aver sbarcato il personale sanitario nelle immediate vicinanze dove l'anziano si è sentito male.Si tratta di un'oliveta terrazzata per cui il luogo è risultato molto impervio. Per recuperare l'uomo qindi, è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo con il personale Saf della comando centrale. Sul posto anche il Soccorso Alpino contattato dagli stessi vigili del fuoco.