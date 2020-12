28.12.2020 h 19:11 commenti

Tragedia in una ditta al Macrolotto Due: donna di 67 anni si sente male e muore

E' successo nel primo pomeriggio di oggi in una tintoria in via dei Confini. La vittima era lì per fare le pulizie quando è stata colta dal malore che non le ha lasciato scampo

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, 28 dicembre, all'interno di una ditta tessile di via dei Confini al Macrolotto Due, una tintoria. Una donna italiana di 67 anni è morta dopo essere stata colta da un malore che non le ha lasciato scampo. Immediato l'allarme al 118 che ha subito inviato un'ambulanza: purtroppo però per la donna non c'è stato niente da fare e dopo aver tentato inutilmente di rianimarla, i soccorritori si sono dovuti arrendere.

Sul posto sono intervenute anche la polizia e gli ispettori dell'Asl. Secondo quanto appreso, la donna era impegnata a fare le pulizie all'interno della ditta, in questo momento ferma con le lavorazioni. Quando ha avuto il malore fatale si sarebbe trovata negli spogliatoi. La donna avrebbe sofferto di problemi di natura cardiaca. E' stato informato il magistrato di turno che ha liberato la salma, non essendoci dubbi sulle cause naturali della morte.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus