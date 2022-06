18.06.2022 h 16:21 commenti

Tragedia in un palazzo di viale Galilei, novantenne trovato morto in casa

Accanto all'anziano una pistola con la quale si sarebbe sparato. Sul posto la polizia che non ha trovato traccia dell'intervento di altre persone. Il corpo scoperto nella tarda mattinata di oggi

Il corpo senza vita di un 92enne è stato trovato poco dopo le 13 di oggi, 18 giugno, all'interno di un appartamento in un palazzo di viale Galilei. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, è intervenuta anche la polizia con le Volanti e la Scientifica. Vicino al corpo dell'anziano è stata trovata una pistola, regolarmente detenuta, con la quale l'uomo si è sparato. E' stata una nipote del 92enne a dare l'allarme, dopo aver ricevuto una telefonata da parte del congiunto che annunciava l'insano gesto. Purtroppo la corsa dei poliziotti in viale Galilei non è servita e quando sono arrivati per l'anziano non c'era più nulla da fare. Il 92enne viveva da solo e all'interno dell'appartamento non sono state trovate tracce della presenza di altre prsone. E' stato quindi informato il magistrato di turno che ha disposto la restituzione della salma ai familiari senza disporre ulteriori accertamenti.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus