21.06.2021 h 11:06 commenti

Tragedia in un giardino alla Pietà: cade dalla scala mentre pota una siepe e muore

La vittima è un pensionato di 71 anni che stava lavorando in via Salvemini. Sul posto oltre al 118 anche la polizia e gli ispettori dell'Asl

Ancora una tragedia sul lavoro a Prato. Un giardiniere di 71 anni, ha perso la vita, stamani 21 giugno verso le 9, mentre stava lavorando nel giardino di un'abitazione privata in via Salvemini alla Pietà. L'uomo sarebbe caduto dalla scala mentre era intento ad un'operazione di potatura. L'allarme è stato dato dai residenti che hanno sentito un rumore sordo.

Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce d'Oro ma purtroppo non sono serviti a nulla i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. Intervenuta anche la polizia con la Volante e l'Asl con i tecnici della Prevenzione, che ora dovranno ricostruire la dinamica della tragedia e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Secondo quanto appreso l'uomo, pensionato, stava svolgendo dei lavori nel giardino di un'abitazione quando avrebbe chiesto ai proprietari della casa confinante di poter accedere alla loro proprietà per tagliare una siepe che faceva ombra sul terreno. E proprio mentre stava potando, sulla scala, è caduto a terra. Non è chiaro se la caduta sia stata provocata da un malore o da un'imprudenza dell'anziano. La salma dell'uomo, dopo il via libera del magistrato di turno, il sostituto procuratore Lorenzo Gestri, è stata rimossa dai servizi funebri della Croce d'Oro. Il magistrato ha disposto l'autopsia.

In via Salvemini si sono presentati anche i legali delle famiglie proprietarie delle due ville che hanno fornito la loro versione dei fatti. "Il povero signore era venuto a controllare l'orto piantato dalla famiglia - spiega l'avvocato Marcello Lastrucci -. A quanto ci risulta, la potatura sarebbe da mettere in collegamento con la volontà di dare più luce e aria proprio all'orto". Luciano Lenzi, legale della famiglia proprietaria del guardino dove l'anziano è deceduto, invece, precisa come il suo assistito "abbia incrociato il giardiniere che gli ha chiesto, a titolo di favore, di poter accedere alla proprietà per tagliare i rami della siepe che sporgevano".