L'infortunio mortale si è verificato in una ditta di filatura a cardato: da quanto ricostruito dai tecnici della Asl il 23enne, dipendente dell'azienda tessile, stava lavorando a una macchina automatica "apri balle" - pare volesse pulirla - quando è rimasto schiacciato dalla stessa. Il giovane è morto sul colpo: i colleghi hanno subito chiamato il 118 ma i soccorsi una volta arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 23enne.

I tecnici della prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'area pistoiese della Asl, si spiega dall'Azienda sanitaria, sono sempre sul luogo dell'incidente per ricostruirne la dinamica esatta.

