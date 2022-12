27.12.2022 h 14:34 commenti

Malore mentre lavora in un'azienda tessile, operaio muore dopo la disperata corsa in ospedale

E' successo questa mattina poco prima della 10 a Montemurlo in un'impresa tessile. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce d'oro e Pegaso che lo ha traportato a Careggi dove dopo poco l'arrivo è deceduto

Non ce l'ha fatta l'operaio di 44 anni che questa mattina, 27 dicembre poco prima delle 10, ha avuto un arresto cardiaco mentre si trovava sul posto di lavoro in un'azienda tessile di Montemurlo. L'uomo è stato soccorso dai sanitari dell'ambulanza infermieristica della Croce d'Oro di Montemurlo inviata dal 118 che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso e iniziato le manovre di rianimazione. Il 44enne è stato portato all'ospedale di Careggi con un massaggiatore cardiaco automatico. Un tentativo disperato di tenerlo in vita, ma poco dopo l'arrivo al nosocomio fiorentino è morto.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Municipale di Montemurlo per regolare il traffico mentre l'elicottero è atterrato e poi ripartito dalla zona commerciale di Oste.