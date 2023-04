19.04.2023 h 14:16 commenti

Tragedia in un'azienda di logistica al Macrolotto Due: dipendente si sente male e muore

E' successo questa notte in via del Lazzeretto. La vittima aveva 43 anni. Inutili purtroppo i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118

Tragedia questa notte 19 aprile all'interno di una ditta di logistica di via del Lazzeretto. Uno dei dipendenti dell'azienda è morto dopo essersi sentito male mentre si trovava all'interno dei bagni. Si tratta di un 43enne di origini polacche. Immediato l'allarme dato dai colleghi di lavoro quando non hanno visto rientrare il collega e lo hanno trovato esanime. Purtroppo quando sono arrivati i soccorritori del 118 per l'uomo non c'era più niente da fare e a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dell'Asl che hanno informato il magistrato di turno. La salma del 43enne è stata quindi portata ad Anatomia Patologica a Pistoia in attesa che venga deciso se eseguire o meno l'esame autoptico per accertare la natura del malore, che dovrebbe essere di natura cardiaca.

Edizioni locali collegate: Prato

