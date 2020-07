04.07.2020 h 12:03 commenti

Tragedia in un'azienda del Macrolotto Uno: 54enne si accascia a terra e muore

I soccorritori della Pubblica Assistenza hanno cercato per 40 minuti di rianimarlo ma alla fine si sono dovuti arrendere. Fatale un malore che gli ha provocato un arresto cardiaco

Si è sentito male mentre si trovava all'interno di un'azienda cinese in via dei Fossi al Macrolotto Uno e purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, non c'è stato niente da fare. E' morto così, poco dopo le 10 di stamani 4 luglio, un uomo di 54 anni. Ad ucciderlo un arresto cardiaco dovuto ad un malore fulminante. I presenti, quando lo hanno visto cadere a terra, hanno subito dato l'allarme al 118 che ha inviato un'ambulanza della Pubblica Assistenza con medico a bordo. I sanitari hanno cercato per 40 minuti di rianimare l'uomo, mettendo in atto tutte le manovre del caso, ma alla fine si sono dovuti arrendere. E' intervenuta anche una Volante della polizia, con gli agenti che hanno informato il magistrato di turno.

