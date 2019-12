16.12.2019 h 13:11 commenti

Tragedia in piazza del Collegio, paziente dell'Hospice si butta giù dalla finestra

La vittima aveva 96 anni ed era ricoverato nella struttura che accoglie i malati terminali. Sul posto il 118 e i carabinieri

Ha aperto una delle finestre e si è lasciato cadere nel vuoto, morendo sul colpo a causa dell'impatto con l'asfalto. E' successo stamani, 16 dicembre, in piazza del Collegio. La vittima è un uomo di 96 anni, ricoverato nell'Hospice, la struttura dell'Asl che accoglie i malati terminali. Immediato l'allarme al 118 ma quando i soccorritori sono arrivati, ormai non c'era più niente da fare per l'anziano. Intervenuti anche i carabinieri, che hanno informato il magistrato di turno.

Edizioni locali collegate: Prato

