16.02.2021 h 10:24

Tragedia in montagna: escursionista 45enne cade in un crepaccio e muore

La vittima era originaria di Vaiano: è stata la moglie a dare l'allarme non vedendolo rincasare. Il corpo recuperato nella notte dai soccorritori. L'incidente è accaduto sotto al passo della Nevaia nel comune di San Marcello Piteglio

E' stato ritrovato morto in un crepaccio Alessio Poli, l'escursionista di 45 anni di Vaiano per il quale ieri sera 15 febbraio erano scattate le ricerche in località Casetta Pulledrari, nel comune di San Marcello Piteglio, sulla Montagna pistoiese. Lo rendono noto i vigili del fuoco spiegando che l'escursionista è stato individuato e recuperato intorno alle 3.30, ormai deceduto, sotto al passo della Nevaia. Una volta recuperato, il corpo è stato trasportato a mano dai soccorritori fino al rifugio di Pratorsi, dove attendevano i sanitari. L'intervento si è concluso verso le 4.30. Sul posto è intervenuto anche personale dei nuclei Tas (Topografia applicata al soccorso), Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) e cinofili, per la ricerca con droni e cani. Secondo quanto appreso. l'uomo era un esperto della montagna, a dare l'allarme era stata la moglie del 45enne che ieri sera non lo aveva visto rientrare a casa.

Profondo cordoglio a Vaiano e in tutta la Val di Bisenzio per la morte di Alessio Poli. “Ci stringiamo con vicinanza profonda e sincera alla compagna Elisa, dipendente del Comune di Vaiano, alla sua bambina, e all’intera famiglia - affermano il sindaco Bosi, la giunta, con tutta l’amministrazione comunale - questa perdita rappresenta un dolore incolmabile per i familiari e colpisce l’intera comunità vaianese che esprime tutta la sua solidarietà”.

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

