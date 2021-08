16.08.2021 h 11:50 commenti

Sbalzata dalla mongolfiera, pilota muore dopo un volo di oltre dieci metri

È successo stamani nel senese. Allertato l’elicottero Pegaso. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente

Una donna di 40 anni, residente a Cesena e non originaria di Prato come era stato stato comunicato stamattina, è morta questa mattina, 16 agosto, dopo le 7 a Buonconvento nel senese dopo essere caduta dalla mongolfiera che guidava per un giro turistico autorizzato. La donna ha fatto un volo di alcune decine di metri. La dinamica e le cause sono ancora da chiarire ma sembra che dopo aver atterrato e fatto scendere i turisti che stava accompagnano per un tour panoramico nei cieli, la donna fosse ancora a bordo quando la mongolfiera si è improvvisamente rialzata in volo facendo cadere dall'alto l'operatrice che è deceduta sul colpo.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, i carabinieri della compagnia di Montalcino. Era stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso Pegaso.

Sono in corso gli accertamenti per comprendere la dinamica dell'incidente mentre la mongolfiera è stata sequestrata. A dare l'allarme, un'altra operatrice a bordo di una seconda mongolfiera. Incolumi tutti i turisti che erano da poco scesi.

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha "aperto un'inchiesta di sicurezza ed inviato sul posto un proprio investigatore per svolgere sopralluogo operativo".

Tre le ipotesi al vaglio su cui si stanno concentrando gli inquirenti: errore umano, guasto tecnico alla mongolfiera oppure un inaspettato evento atmosferico.

I carabinieri stanno ascoltando i turisti, una decina e quasi tutti stranieri, che hanno assistito all'accaduto dopo essere scesi dalla mongolfiera che ha ripreso il volo improvvisamente, e da un'altra rimasta a terra. I testimoni, secondo quanto si apprende, sarebbero tutti ospiti di un resort nelle vicinanze dell'incidente





Edizioni locali collegate: Prato

