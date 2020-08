06.08.2020 h 12:49 commenti

Tragedia di Migliana, indagato per omicidio stradale il conducente dell'auto

La procura ha aperto un'inchiesta sull'incidente costato la vita a Elenio Pacini. Gli esami del sangue diranno se il conducente aveva bevuto troppo prima di mettersi al volante. La velocità dell'auto sarebbe stata elevata, al punto da sfondare il guard rail

E' stato indagato per omicidio stradale il giovane di 26 anni che era alla guida dell'auto finita nella scarpata, la notte del 5 agosto, mentre percorreva via di Pertugiata a Migliana, nel comune di Cantagallo. Nel tragico incidente ha perso la vita Elenio Pacini, 46enne ex capogruppo di opposizione in consiglio comunale a Cantagallo, e sono rimasti feriti, per fortuna in maniera non grave, altri due passeggeri, oltre allo stesso conducente ( LEGGI ).

Sulla tragedia la procura ha aperto un'inchiesta che il procuratore Giuseppe Nicolosi ha affidato al sostituto Carolina Dini, E' stato già assegnato al medico Brunero Begliuomini l'incarico di accertare tramite perizia autoptica le cause che hanno portato alla morte di Pacini, rimasto intrappolato nei rottami dell'auto dopo il volo di 30 metri nella scarpata.

Gli accertamenti e i rilievi effettuati dai carabinieri di Vernio hanno intanto permesso di fare una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente. Nel punto dove si è verificato c'è il guard rail, che è stato colpito più volte dall'auto prima di essere divelto. Sembrano quindi infondate le accuse sulla pericolosità della strada come causa principale della tragedia, fatte in un primo momento dagli amici della vittima. La velocità dell'auto sarebbe stata elevata, come dimostrano gli effetti dell'urto sullo stesso guard rail. Resta da accertare, invece, il grado alcolemico del conducente. Non è stato possibile eseguire immediatamente l'alcoltest e gli inquirenti sono quindi in attesa dei risultati degli esami del sangue ai quali il giovane è stato sottoposto una volta portato in ospedale. Ci sarebbero, però, una serie di testimonianze che indicano come tutte e quattro le persone presenti sull'auto avessero bevuto qualche bicchiere di troppo nella serata passata in un locale di Migliana, dove si festeggiava il compleanno di un altro amico.

Intanto la famiglia di Elenio Pacini si è costituita parte civile affidando la sua tutela all'avvocato Michele Giacco.