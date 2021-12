14.12.2021 h 19:38 commenti

Tragedia alle Cascine di Tavola, 60enne si sente male mentre corre e muore

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori del 118. L'uomo stroncato da un malore fulminante che non gli ha lasciato scampo

Tragedia nel pomeriggio di oggi, 14 dicembre, alle Cascine di Tavola dove un uomo di 60 anni è morto per un malore improvviso che l'ha colpito mentre stava facendo attività fisica. L'uomo stava correndo quando, poco dopo le 16.30, si è accasciato a terra esanime. Immediato l'allarme al 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza della Misericordia di Poggio a Caiano con il medico a bordo ma purtroppo non c'è stato niente da fare per salvare il 60enne nonostante i tentativi di rianimazione operati dai soccorritori. E' intervenuta anche la polizia con la Volante, che ha informato il magistrato di turno. La morte sarebbe arrivata per un attacco cardiaco fulminante.

