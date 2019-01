21.01.2019 h 08:12 commenti

Tragedia alle Badie: uomo di 50 anni trovato impiccato dentro la sua abitazione

I familiari non riuscivano a contattarlo e così hanno dato l'allarme. La tragica scoperta fatta dai soccorritori. La vittima lavorava come civile per il ministero della Difesa

Sono stati i suoi ex colleghi, insieme ai vigili del fuoco e ai soccorritori del 118, a trovarlo ormai privo di vita, ieri sera domenica 20 gennaio, all'interno del suo appartamento di via Enrico Fermi alle Badie. Un uomo di 50 anni, attualmente dipendente civile del ministero della Difesa e con un passato nell'Arma dei carabinieri, si è ucciso impiccandosi. Secondo quanto appreso l'uomo da tempo soffriva di gravi crisi depressive. Così ieri sera i familiari, non essendo riusciti a contattarlo in nessun modo, hanno chiesto aiuto ai carabinieri che sono subito intervenuti. La porta della casa dell'uomo era però sbarrata dall'interno e così sono dovuti entrare in azione i vigili del fuoco. Purtroppo una volta entrati nell'abitazione, i soccorritori hanno fatto la terribile scoperta. Per il 50enne non c'era più niente da fare.

