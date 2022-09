26.09.2022 h 14:48 commenti

Tragedia alla stazione di Borgonuovo: donna investita e uccisa da un treno in transito

E' successo intorno alle 13. La vittima aveva 40 anni e il marito ne aveva denunciato la scomparsa. Bloccata la circolazione sulla linea ferroviaria tra Prato e Pistoia

Una donna è stata investita e uccisa da un treno all'altezza della stazione di Prato Borgonuovo. Si tratta di una 40enne di origine polacca per la quale la Prefettura, dopo la denuncia di scomparsa presentata dal marito, aveva attivato il Piano provinciale per la ricerca di persone scomparse che vede la partecipazione delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, protezione civile e strutture sanitarie.

E' successo intorno alle 13 di oggi 26 settembre e la circolazione dei treni è stata a lungo bloccata, con pesanti ripercussioni sul traffico ferroviario. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Polfer e quelli della Questura che hanno svolto gli accertamenti del caso e, soprattutto, sono riusciti a dare un nome alla povera vittima. Secondo una prima ricostruzione la donna potrebbe essersi gettata volontariamente sotto un regionale diretto a Viareggio. Il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce d'Oro ma per la sfortunata donna, purtroppo, non c'è stato niente da fare. La vittima abitava con il marito nella zona del Macrolotto Zero.