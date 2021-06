E' morto in conseguenza dei traumi riportati nella caduta Emilio Berardi, il 71enne che lo scorso 21 giugno è cascato dalla scala mentre stava sistemando il giardino dell'abitazione di un imprenditore in via Salvemini. Imprenditore che è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo ( leggi) Sono le prime indicazioni emerse dall'autopsia effettuata ieri, 28 giugno, sul corpo del pensionato dal medico legale Luciana Sonnellini, su richiesta del sostituto procuratore Lorenzo Gestri.Le ferite alla testa e al busto riportate nella caduta sono state la causa principale del decesso ma gli accertamenti tecnici sanitari proseguono per capire se l'anziano abbia anche avuto un malore che potrebbe aver provocato la perdita di equilibrio mentre era sulla scala per tagliare la siepe. D'altronde solo venti giorni prima della tragedia il 71enne era stato ricoverato in ospedale per problemi al cuore. Andrà accertato quindi, anche se Berardi fosse già abile a effettuare quel lavoro a così pochi giorni dalle dimissioni e se il padrone di casa fosse a conoscenza delle condizioni di salute dell'uomo. Berardi che prima della pensione non faceva il giardiniere ma bensì l'operaio tessile. I pezzi del puzzle da rimettere insieme per individuare eventuali responsabilità penali sono ancora molti.