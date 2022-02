18.02.2022 h 09:05 commenti

Tragedia alla Madonna della Tosse: 59enne si uccide sparandosi in auto

Un passante ha fatto la terribile scoperta ieri sera nella vecchia stradina che aggira la galleria. Sul posto 118 e carabinieri. La vittima ha lasciato un biglietto per spiegare il tragico gesto

Si è appartato con l'auto in una stradina secondaria e lì si è ucciso sparandosi con la pistola che deteneva legalmente. La tragedia è successa ieri sera 17 febbraio a la Madonna della Tosse. La vittima è un 59enne, italiano. Il corpo è stato scoperto intorno alle 21.30 da un passante che stava transitando nella vecchia strada che da Santa Lucia porta a Vaiano, ormai usata pochissimo dopo l'apertura della galleria. Il testimone ha visto la vittima seduta al posto di guida, ormai già morta. Immediato l'allarme e sul posto sono intervenute sia l'ambulanza del 118 sia i carabinieri. Purtroppo per il 59enne non c'è stato niente da fare. E' stato avvertito il magistrato di turno, mentre i carabinieri hanno trovato un biglietto con il quale l'uomo, dipendente di un'azienda, motivava il tragico gesto con problemi di natura economica, in particolare debiti ai quali non riusciva più a fare fronte.

Edizioni locali collegate: Prato

