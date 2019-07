26.07.2019 h 08:25 commenti

Tragedia all'alba: cade dal parapetto e precipita sulla ciclabile lungo il Bisenzio

E' successo all'altezza del Ponte alla Vittoria lato piazza Europa. La vittima è un 38enne. Sul posto 118, polizia e vigili del fuoco

E' precipitato nel vuoto mentre dormiva sulla spalletta della parete che sovrasta la pista ciclabile in piazza Europa, proprio di fianco al Ponte alla Vittoria. Un volo di una decina di metri che non ha lasciato scampo ad un indiano di 38 anni. Una tragedia a cui ha assistito un gruppo di operai che stava attraversando la piazza per raggiungere il parcheggio. E' successo all'alba di oggi, venerdì 26 luglio. La prima richiesta di soccorso è arrivata alla polizia alle 6.15. Sul posto l'ambulanza inviata dal 118 e i vigili del fuoco. Vano ogni tentativo di rianimazione: l'impatto sull'asfalto ha ucciso l'uomo che, secondo il racconto dei testimoni, nel sonno si è girato ed è volato giù. L'esame esterno fatto sul cadavere avrebbe rilevato i segni dell'abuso di alcol. Evidentemente il trentottenne in nottata, dopo aver bevuto fino ad ubriacarsi, si è fermato in quella zona che è frequentata da sbandati e senzatetto e si è sdraiato sulla spalletta dove poi si è addormentato.

La vittima era residente in provincia di Arezzo. Non è chiaro da quanto tempo e perché si trovasse a Prato, se per lavoro o se per la presenza di qualche conoscente connazionale, ma sarebbero chiari i motivi che lo hanno portato lontano da casa. La polizia ha accertato che il trentottenne aveva un precedente per maltrattamenti in famiglia e un provvedimento di allontanamento dalla casa nella quale viveva con la moglie. La procura ha aperto un fascicolo su quello che è a tutti gli effetti un tragico incidente. Il sostituto Gianpaolo Mocetti ha subito liberato la salma perché il racconto dei testimoni collima con i rilievi della polizia e dunque non c'è bisogno di nessun accertamento ulteriore.

La questura si è immediatamente attivata per rintracciare la moglie o altri familiari o anche solo conoscenti del trentottenne per informarli di quanto accaduto. La salma che è stata presa in carico dai servizi funebri della Pubblica assistenza.



Edizioni locali collegate: Prato

