Tragedia a Viaccia, giovane di 26 anni trovato morto nel suo letto

Sono stati i coinquilini a dare l'allarme al 118 ma per il ragazzo non c'era più niente da fare. Sul posto anche i carabinieri. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia

E' stato trovato privo di vita nel suo letto da un coinquilino che, non vedendolo, era andato a chiamarlo. E' morto così, ieri sera 30 gennaio, un giovane che avrebbe compiuto tra poco 26 anni, di nazionalità cinese. La tragedia è successa in un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Pistoiese a Viaccia. Sul posto si sono recati anche i carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo e informato il magistrato di turno. Secondo il medico legale il decesso sarebbe dovuto a cause naturali, probabilmente ad un malore di natura cardiaca. E niente, nella casa, faceva pensare ad altre ipotesi. Il magistrato, però, in considerazione della giovane età della vittima, ha disposto l'autopsia che sarà eseguita a Medicina Legale a Pistoia, dove il corpo dello sfortunato giovane è stato trasferito dai Servizi funebri della Misericordia.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, il 26enne era arrivato in Italia da poco. Aveva con sé il passaporto. Lavorava in un'azienda cinese e abitava nell'appartamento di Viaccia insieme ad altri connazionali. E sono stati proprio loro, verso le 22 di ieri sera, a dare l'allarme. Il 118 ha inviato un'ambulanza della Misericordia, ma purtroppo non c'è stato niente da fare per rianimare il giovane.