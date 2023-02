15.02.2023 h 09:53 commenti

Tragedia a Vernio, muore un 65enne mentre era nel bosco a fare legna

L'uomo era uscito di casa ieri pomeriggio, i familiari hanno dato l'allarme in serata. Le ricerche coordinate dai carabinieri di Vernio si sono concluse questa mattina all'alba

Tragedia questa mattina 15 febbraio all'alba, nei boschi di Vernio in località Le Sode. Un uomo che mancava da casa da ieri sera è stato ritrovato morto. Il 65enne probabilmente è stato colto da un malore dopo essersi recato nel bosco a fare legna. I familiari, verso le 19, non vedendolo rientrare hanno dato l'allarme e immediatamente i carabinieri di Vernio con i vigili del fuoco e i volontari della Vab e il Soccorso alpino hanno iniziato le ricerche.

Grazie all'elaborazione dei dati relativi alla rete telefonica è stato possibile individuare una zona in cui concentrare le ricerche. Ed è proprio in questa zona che nella notte è stata rinvenuta, in una strada bianca, l'auto. Purtroppo le ricerche hanno avuto un tragico esito verso le 5,30 quando il corpo, ormai senza vita, dell'uomo è stato localizzato da un drone. A quel punto ai soccorritori non è rimasto altro che recuperare il corpo che è stato poi affidato ai servizi funebri della Misericordia.