Tragedia a Vaiano: uccide la moglie, poi si suicida gettandosi dal ponte sospeso

La scoperta del cadavere della donna è stata fatta nel pomeriggio dai carabinieri che erano andati ad avvertirla della morte del marito, avvenuta a San Marcello Pistoiese

Potrebbe trattarsi di un omicidio suicidio la morte di una coppia di Vaiano che abitava in località La Briglia. Lui, Leonardo Santini, cinquantenne, si è ucciso questa mattina attorno alle 12.30 lanciandosi dal ponte sospeso in località La Lima nel comune di San Marcello Pistoiese..

Più tardi i carabinieri sono andati a casa della moglie, 38 anni, per comunicarle la tragica notizia e l'hanno trovata morta con evidenti segni di arma da taglio sul corpo. Potrebbe trattarsi di forbici o di un coltello. Sul posto è sopraggiunta il sostituto procuratore Carolina Dini.

Secondo le prime ricostruzioni i motivi del gesto sono da ricondurre a dissidi di natura sentimentale. La coppia aveva una bambina di due anni che si trova dai nonni.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

