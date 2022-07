06.07.2022 h 21:18 commenti

Tragedia a Vaiano, ragazza di 14 anni si sente male in casa e muore

La giovane, che era in cura al Meyer per una patologia di natura cardiaca, è stata rianimata a lungo dai soccorritori dell'ambulanza e del Pegaso, ma è deceduta dopo essere stata portata al Santo Stefano. L'allarme dato da un'amica che era con lei

Non sono serviti a nulla purtroppo gli sforzi dei soccorritori e l'intervento del Pegaso per salvare una ragazzina di 14 anni di Vaiano, morta nel pomeriggio di oggi 6 luglio dopo essere stata colpita da un malore di natura cardiaca mentre era nella sua abitazione in via Borgonuovo. La ragazza è stata soccorsa in prima battuta dai sanitari inviati dal 118 con un'ambulanza della Misericordia di Vaiano e una della Pubblica Assistenza di San Paolo. Il medico, viste le condizioni, ha fatto arrivare anche l'elisoccorso Pegaso, che è atterrato al campo sportivo. E' stato poi deciso di trasferire la sfortunata ragazza al più vicino Santo Stefano, dove purtroppo la 14enne è deceduta nonostante i sanitari abbiano continuato a lungo a svolgere tutte le manovre rianimatorie.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Vaiano che hanno informato il magistrato di turno che ha già disposto l'autopsia. Secondo quanto ricostruito la ragazza, italiana, era in cura da qualche tempo all'ospedale Meyer per una patologia di natura cardiaca pe la quale rendeva dei medicinali e che purtroppo oggi le ha provocato il malore fatale. A fare la tragica scoperta è stata un'amica. Verso le 18.30 le due ragazze sono rientrate a casa della 14enne, che è salita in camera al piano superiore. Non vedendola scendere, l'amica è salita a vedere e ha trovato la ragazza a terra e priva di conoscenza. E' stato dato subito l'allarme ma purtroppo non c'è stato niente da fare.