11.04.2020 h 15:12 commenti

Tragedia a Tavola, imprenditore 38enne ucciso da un malore davanti ai familiari

Il giovane è stato vittima probabilmente di un infarto anche se il magistrato ha deciso di fare eseguire l'autopsia vista la giovane età. Sul posto la Misericordia e i carabinieri

Si è sentito male e ha perso conoscenza, senza purtroppo più riprendersi, nonostante i tentativi di rianimazione praticati dai soccorritori della Misericordia. E' morto così, verso le 12 di oggi 11 aprile, un 38enne di nazionalità cinese. La tragedia è avvenuta, davanti ai familiari, nella casa di via di Nebbiaia a Tavola. La moglie ha dato subito l'allarme al 118, ma purtroppo non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno informato il magistrato di turno che ha disposto l'autopsia, anche in considerazione della giovane età della vittima. Non ci sarebbero, comunque, elementi da far pensare ad altro che non sia una morte dovuta ad un malore. Probabilmente è stato un infarto fulminante a uccidere il giovane che, con la moglie, gestiva una piccola attività tessile attigua alla casa di residenza. Sono stati poi i servizi funebri della Misericordia a rimuovere la salma.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus