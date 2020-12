16.12.2020 h 11:11 commenti

Tragedia a scuola, collaboratore scolastico di 49 anni muore per un malore

E' successo nel tardo pomeriggio di ieri alla media Leonetto Tintori di Iolo. Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118. Il commosso ricordo dell'istituto: "Era amato e rispettato da tutti"

E' morto, stroncato da un malore, mentre era nella "sua" scuola, la media Leonetto Tintori di via della Polla a Iolo. Vincenzo Acanfora, 49 anni, collaboratore scolastico in forza all'istituto comprensivo Roberto Castellani, si è sentito male intorno alle 18.45 di ieri, 15 dicembre. Un malore che purtroppo non gli ha lasciato scampo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione operati dal personale del 118, inviato sul posto dopo l'allarme dato dai colleghi della vittima. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno informato il magistrato di turno. Nessun dubbio sulle cause del decesso. Commosso il ricordo di Acanfora che si legge sul sito dell'istituto: "Sempre disponibile e sorridente, instancabile e leale, riservato e attento ai bisogni degli altri, amato e rispettato da tutti, è ricordato con grande affetto dal personale scolastico, dagli alunni e dai genitori". Vincenzo Acanfora era originario della Campania e si era trasferito a Prato per motivi di lavoro.

Edizioni locali collegate: Prato

