Tragedia a San Paolo, donna di 74 anni cade dal terzo piano e muore

E' successo in via Leoncavallo: è stata una residente nel palazzo a vedere il corpo sul selciato di una corte interna. Sul posto i carabinieri. L'ipotesi è che si sia trattato di un gesto volontario

Tragedia questa mattina, 24 giugno, in via Leoncavallo a San Paolo, dove una donna di 74 anni è morta in seguito alla caduta dalla finestra dell'appartamento al terzo piano in cui abitava. E' stata una condomina dello stesso palazzo, intorno alle 9, a fare la tragica scoperta, quando affacciandosi ha visto il corpo riverso sul selciato della corte interna del condominio. Immediato l'allarme con il 118 e i vigili del fuoco che sono subito intervenuti. Purtroppo per la signora non c'era più niente da fare. Non è chiaro quando sia avvenuta la caduta. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno avvertito il magistrato di turno. Secondo quanto appreso la donna abitava da sola. Al momento l'ipotesi è che possa essersi trattato di un gesto volontario.

